В Красной Горбатке Владимирской области закончили ремонтировать гидротехническое сооружение через реку Колпь.

В Красной Горбатке Владимирской области закончили ремонтировать гидротехническое сооружение через реку Колпь. Об этом 17 октября сообщила .На реконструкцию моста с водосбросами было выделено 52,1 млн рублей. Данное сооружение, защищающее от наводнений 7,7 тысяч жителей посёлка, эксплуатировалось на протяжении 44 лет и нуждалось в ремонте. Специалисты устранили дефекты и обновили мостовой переезд, встроили затворы с электроприводом и сделали помещение под механическое оборудование.Как отметила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб, реконструкция устаревшей ГТС стала непременным условием экологической реабилитации реки Колпь. Также в ведомстве отмечают, что финальные работы по благоустройству Владимирская область провела за свой счёт и уже представила проект расчистки водного объекта.