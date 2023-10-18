Во Владимирской области житель Собинского района привлечен к уголовной ответственности за клевету в...

Во Владимирской области житель Собинского района привлечен к уголовной ответственности за клевету в социальных сетях.Об этом информирует пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Как стало известно, ранее в отношении жителя Собинского района и его брата в отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании более 600 тысяч рублей за поджог дома.Один из мужчин, в свою очередь, написал в социальных сетях злобный комментарий относительно работы судебных приставов ОСП Собинского района.И тогда в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 298.1 ч. 2 УК РФ («клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, сотрудника органов принудительного исполнения РФ»).В результате судебного разбирательства был вынесен обвинительный приговор: мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.Фото: pxfuel.com