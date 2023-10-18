Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи на встречу с читателями приедет писатель...

Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи на встречу с читателями приедет писатель Руслан Козлов.Роман о милосердии достойный сотни закладок. 25 октября, ровно через неделю, во Владимирскую областную библиотеку для детей и молодежи с творческой встречей приедет известный современный писатель Руслан Козлов. С ним можно будет обсудить новый роман "Стабат Матер". Наш литературный эксперт Ирина Дубиневич считает, что это произведение способно зарядить светом и радостью даже во тьме и безысходности. Передаем ей слово.