Во Владимирскую область очередной циклон принесет перемену погодных условий.
В четверг, 18...
Во Владимирскую область очередной циклон принесет перемену погодных условий.
В четверг, 18 октября, на погоду региона окажет влияние передняя часть очередного циклона. На этот раз он приближается с запада и станет причиной облачной - с прояснениями - погоды, сообщили синоптики.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Мелкий дождь будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера.
Воздух прогреется только ло 4 градусов. Ночью 3 градуса.
Ветер слабый, максимум 2, 4 метра в секунду.
Атмосферное давление
Народный прогноз погоды
- Если первый снег выпадет сухой – лето хорошим будет.
- А если в этот день нет ветра, можно ждать скорого похолодания.
Фото: https://www.pxfuel.com