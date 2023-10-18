Во Владимирскую область очередной циклон принесет перемену погодных условий. В четверг, 18...

Во Владимирскую область очередной циклон принесет перемену погодных условий.В четверг, 18 октября, на погоду региона окажет влияние передняя часть очередного циклона. На этот раз он приближается с запада и станет причиной облачной - с прояснениями - погоды, сообщили синоптики.Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Мелкий дождь будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера.Воздух прогреется только ло 4 градусов. Ночью 3 градуса.Ветер слабый, максимум 2, 4 метра в секунду.Атмосферное давлениеНародный прогноз погоды- Если первый снег выпадет сухой – лето хорошим будет.- А если в этот день нет ветра, можно ждать скорого похолодания.Фото: https://www.pxfuel.com