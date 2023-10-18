По данным Росстата, с января по апрель 2023 года число разводов в стране выросло на более чем 15 тысяч – с 200 853 до 216 170. О том, каким болезненным бывает разрыв с некогда любимым человеком, знаменитая актриса театра и кино Ольга Спиркина знает на личном примере.

По данным Росстата, с января по апрель 2023 года число разводов в стране выросло на более чем 15 тысяч – с 200 853 до 216 170. О том, каким болезненным бывает разрыв с некогда любимым человеком, знаменитая актриса театра и кино Ольга Спиркина знает на личном примере.У Ларисы Лужиной было четыре мужа. Алла Пугачева замужем в пятый раз. Людмила Гурченко ходила в ЗАГС шесть раз. Но всех перещеголяла Ольга Спиркина. В чем призналась корреспонденту "Дни.ру" на презентации в клинике "МедЭстет", где ее легендарная основательница Карина Назарова рассказывала звездам об интегративной медицине."Я шесть раз состояла в законном браке, и сейчас, уже в седьмой раз получается, сошлась со своим бывшим – третьим по счету мужем, – сообщала звезда. – Это предприниматель Давид Давиташвили, отец моей младшей дочери Марии. Дочь нас соединила".Интересно, что пятым мужем актрисы был Дмитрий Кончаловский, племянник Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского. "После развода, правда, он подал против меня три иска, но думаю, что что-то хорошее у него в жизни, сердце и голове произошло, поэтому он их отозвал и война между нами закончилась, мы подписали мирное соглашение, больше никаких вопросов и претензий у нас нет".Актриса рассказала, что хорошее отношения ей удалось сохранить и с первым супругом: "С Александром Корженкиным у нас был студенческий брак, мы поженилась во время учебы в Школе-студии МХАТ и до сих пор мы общаемся. Общалась и со вторым мужем – журналистом Алексеем Новиковым, но он, к сожалению, умер".