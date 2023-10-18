Разработчики WhatsApp тестируют новый способ входа в мессенджер - вместо паролей они используют ключи доступа.

На данный момент нововведение доступно только ограниченному числу пользователей, однако уже в ближайшие несколько месяцев эту опцию откроют для всех, пишет The Verge.Так, пользователю теперь не придется ждать СМС-сообщения с кодом подтверждения. Для входа в аккаунт можно будет применить пин-код, технологию распознавания лица или отпечаток пальца.Уточняется, что эти функции добавят в Android-версию WhatsApp. Что касается iOS, то информации об этом пока нет.