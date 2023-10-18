Хочу домой!: собачка Лунтик ищет доброго хозяина во Владимире. В завершении выпуска - наша...

"Хочу домой!": собачка Лунтик ищет доброго хозяина во Владимире.В завершении выпуска - наша традиционная рубрика "Хочу домой!". О питомцах, которые живут с волонтерами в ожидании своего хозяина.Эту мордашку зовут Луна. Или Лунтик. На днях ей пришлось приодеться (в приюте уже холодно, особенно ночью) Сравните фото конца августа (когда собачку только забрали у хозяина-алкоголика) и последнее фото - скелет обтянутый кожей без шерсти превратился в пушистую красоту. Ласковая, игривая, ручная, размер подходящий для квартиры. Возраст около года, привита, обработана и хорошо ладит с другими животными. Информация по телефону на экране и в сообществе приюта "Дорога добра" ВКонтакте.(Телефон волонтера: 8-902-882-63-03)