Вокруг светской львицы кружатся колоритные творческие мужчины. Ольга Бузова может похвастаться обществом знаменитых личностей с привлекательной биографией.

Вокруг светской львицы кружатся колоритные творческие мужчины. Ольга Бузова может похвастаться обществом знаменитых личностей с привлекательной биографией.Популярная телеведущая смогла получить известность и признание народа после того, как стала участницей шоу "Дом 2". Кажется, что нет такого занятия, в котором бы она себя не попробовала. Ольга Бузова уже успела испытать себя в роли актрисы, ведущей, ресторатора, певицы, жены, дизайнера, модели.Сейчас звезда российского шоу-бизнеса является лицом телеканала ТНТ. Одной из самых популярных передач на федеральном канале стало шоу "Новые звезды в Африке", в котором Ольге Бузовой досталась роль ведущей.Суть программы заключается в том, что участникам приходится выполнять сложнейшие испытания, за которые они получают специальные монеты. На заработанные деньги они могут покупать себе еду, а Ольга Бузова все это контролирует.К слову, участниками шоу становятся популярные артисты российской эстрады. Спутался с поющей телеведущей на съемочной площадке даже Иракли Пирцхалава. Впрочем, бурные обсуждения он вызывает и по другому поводу. В недавнем интервью мужчина огласил решение о браке. Как известно, певец несколько лет назад расстался с Софьей Гребенщиковой.Стоит отметить, что артист не привык делиться подробностями личной жизни с журналистами, поэтому на вопрос о том, почему паре не удалось сохранить брак, мужчина предпочел не отвечать. Однако заверил, что он счастлив из-за того, что они с бывшей супругой остались в хороших отношениях."Я счастлив, что мы с Софьей — прекрасная команда по воспитанию наших детей, а это самое главное", – отметил Иракли Пирцхалава.Ранее "Дни.ру" , что Ольга Бузова нашла замену детям.