Общие правила и нормы по аттракционам едины, они установлены федеральным законом и действуют по всей стране. Но было решено дать право регионам дополнить и доработать общие правила своими.

Общие правила и нормы по аттракционам едины, они установлены федеральным законом и действуют по всей стране. Но было решено дать право регионам дополнить и доработать общие правила своими. На данный момент областные законодатели говорят о структуре, которая возьмет на себя эти полномочия. Правительство решит, кто именно, и какое подразделение займется госконтролем. Закон призван минимизировать количество