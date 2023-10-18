Затаившийся шторм: 18-19 октября жители Владимирской области могут ощутить магнитную бурю. По...

Затаившийся шторм: 18-19 октября жители Владимирской области могут ощутить магнитную бурю.По прогнозам метеорологов, 18 октября К-индекс поднимется до 3 баллов. Пик возмущений ожидается с 12.00 дня до 16.00 часов вечера.В остальное время активность на Солнце будет - 2 балла.Дело в том, что учёные и метеорологи зафиксировали вспышку вблизи области солнечных пятен.Выброс плазменного волокна может привести к геомагнитным возмущениям, информирует портал «Weather».20 октября возмущения останутся на таком же уровне, сообщили, в свою очередь, в Лаборатории солнечной астрономии.Напомним, магнитная буря — это стресс для организма (метеочувствительных людей), при котором вырабатывается избыточное количество кортизола, что приводит к повышению артериального давления, а также к росту количества гипертонических кризов, инсультов и инфарктов.Рекомендации для тех, кто ощущает магнитные штормы:1. Проводите меньше времени на солнце.2. Выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы.3. Принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10−15 секунд.4. Откажитесь от жирной пищи и алкоголя.5. Больше гуляйте и дышите свежим воздухом.На заметку:Научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт предсказал, что в 2024 году ожидается пик магнитных бурь, который продлится 11 лет.Фото: pxfuel.com