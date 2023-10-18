На протяжении многих десятилетий территория царского кремля исследовалась специалистами разного профиля.

На протяжении многих десятилетий территория царского кремля исследовалась специалистами разного профиля. Это связано, конечно, с богатой и загадочной историей Александровской слободы, которая и по сей день является кладезем для науки. Поэтому сотрудники музея-заповедника «Александровская слобода», опираясь на современную методику, не перестают вести изыскания, позволяющие по-новому интерпретировать выводы исследователей середины прошлого века. Так, например, на днях при изучении этих документов обнаружилось следующее.Рассказывает научный сотрудник музея-заповедника Анастасия Лакиза: «Весьма оригинальным способом обследовал территорию кремля александровский краевед Г.Е. Ковалев. Он был глубоко убежден, что в царской резиденции зарыты сокровища, загадочная библиотека Ивана Грозного и опричный архив. Определить предполагаемое место он предлагал с помощью геохимического анализа почв. В 1987 г. отбор геохимических проб производился вдоль северной и юго-западной стен. В результате Г.Е.Ковалев обнаружил место предполагаемой отливки колоколов (и пушек!) и так называемый «диск» - слиток литейного сплава белых металлов».Геохимические пробы, взятые Г.Е.Ковалевым в месте предполагаемого колокололитейного производства и «диска» прошли спектральный анализ в НИИ черной металлургии (Москва). (Известно, что при литье колокола использовали следующий состав: на 4 части меди брали 1 часть олова). В незначительных пропорциях в «колокольном сплаве» содержались железо, цинк, свинец. Химический состав проб, взятых на территории Александровской слободы, оказался близким к составу «колокольной массы». Что касается найденного «диска» - он представляет собой сплав белых металлов олова, цинка, свинца».«По мнению реставратора по металлу В.Ю. Астафьева, скорее всего, это слиток из белых металлов, который плавили и вливали в «жидкую» медь для получения «колокольной меди», - уточняет Елена Жилкина, главный хранитель музея-заповедника. Из летописных источников известно, что после подавления мятежа в Новгороде царь вывез знаменитый «пименовский» колокол в Александровскую слободу. Вскоре, по традиции и указу Грозного, у юго-восточной башни кремля взамен вывезенного в 1571 г. трофея мастером Иваном Афанасьевым был отлит столь же массивный колокол «Медведь», названный так по низкому ревущему звуку. Но в Новгород он не попал, был отправлен и размещен на колокольне Ивана Великого и дошел до нашего времени в переливке.