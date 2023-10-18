Жители Владимира ждут крутых перемен в работе общественного транспорта. Долгое ожидание на...

Жители Владимира ждут крутых перемен в работе общественного транспорта.Долгое ожидание на остановках и переполненные автобусы в утренние часы. Работа общественного транспорта Владимира продолжает вызывать нарекания горожан. Каких транспортных изменений ждут горожане, в том числе в микрорайонах областной столицы? -выяснил Александр Сыпченко.Утро. Разгар рабочей недели. На часах 7. 30. Жители Энергетика ждут заветный автобус уже больше 20 минут. 15-й маршрут, по мнению местных - лидер антирейтинга. Его обслуживает компания-перевозчик "ОКТО". Каждый день предприятие выпускает на линии более 60 машин. Больше всего пассажиры недовольны регулярными пропусками рейсов, техническим состоянием автобусов и качеством обслуживания.Екатерина Малькова, жительница микрорайона Энергетик:- Очень много грубых кондукторов, сломался маршрут автобуса, нас около Ленты высадили, не вышел кондуктор, не пересадил нас, ничего, то есть как хотите так и добирайтесь. То есть проезд был оплачен.Наталья Халикова, жительница микрорайона Энергетик:Это уже продолжается в течение трех месяцев, раньше автобусы ходили регулярно, приходили в одно и то же время и автобусы ходили, но сейчас что от сюда, что с конечной остановки Глобуса или Куйбышева не уедешь.Долгое ожидание на остановках и переполненные салоны - лишь часть проблем, с которыми владимирцы сталкиваются каждый день(Подслушано в Добром)На этих кадрах видно на что готовы жители областного центра, чтобы попасть в салон. Лучше потерпеть... В тесноте, зажатым со всех сторон, чем идти по осенним лужам несколько километров, говорит Алла Пьянова.Алла Пьянова, жительница микрорайона Энергетик:- Пятнашка вечером вообще не ходит, утром тоже, едешь и люди стоят прям битком на остановке. Транспорт бывает стоит, но они не едут, почему на Юрьевец столько автобусов поставила администрация, а на микрорайон Энергетик совсем нет.А это уже остановка в Юрьевце. На электронном информационном табло - пусто. По словам пассажиров, интервалы движения здесь достигают 45 минут. С приходом холодов проблемы резко усугубятся. Пробок станет больше, а люди будут дольше мерзнуть на остановках. Ситуацию необходимо исправлять прямо сейчас, уверена Вероника Ташкова.Вероника Ташкова, жительница микрорайона Юрьевец:- Чтобы побольше было и почаще ездили. Вы долго стоите на остановке? Минут 20, а иногда по часу.Впрочем, звучат и другие мнения. Жительница Юрьевца Оксана Кирсанова вполне довольна работой городских перевозчиков.Оксана Кирсанова, жительница мкр. Юрьевец:- Может когда-то задерживаются, а так в принципе все ходят, 33-й, 20-й, 21-й. То есть особых нареканий нет? Особых нет.Глава региона Александр Авдеев на недавней встрече с журналистами отметил: основная проблема общественного транспорта Владимира- нарушении условий контрактов со стороны частных перевозчиков. Если в ближайшее время ситуация не изменится на смену им придет муниципальный "Владимирпассажиртранс". К работе которого, подчеркивает губернатор, количество нареканий минимально.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Первый этап- это бала модернизация муниципального предприятия, налаживание работы за счет муниципальных автобусов и троллейбусов. Мы это сделали, теперь такие же требования к частным перевозчикам. В противном случае на место частного перевозчика придет "Владимирпассажиртранс".Чтобы сохранить за собой выгодные маршруты, частным перевозчикам необходимо скорректировать работу, уверен губернатор. Главный, зимний экзамен- впереди.Александр Сыпченко, Андрей Беляков Вести-Владимир