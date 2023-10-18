Живут как на пороховой бочке. Этому дому в селе Лемешки больше ста лет. Юридически он разделен на две квартиры. Здесь счастливо жили несколько поколений семьи Марины Черепковой. Теперь

Живут как на пороховой бочке. Этому дому в селе Лемешки больше ста лет. Юридически он разделен на две квартиры. Здесь счастливо жили несколько поколений семьи Марины Черепковой. Теперь родовое гнездо буквально трещит по швам. Марина Черепкова, жительница с. Лемешки В доме глубокая трещина в кирпичной кладке. Вот, я могу палец засунуть. Можно даже еще дальше.