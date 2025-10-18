В зале суда судят боксера за избиение женщины. Боксер - мастер спорта, резкий, но нервный мужик.
Судья:
- Hу вот скажите, подсудимый, за что вы избили женщину?
- Какую женщину - это же моя теща!
- А разве теща не женщина? - спрашивает судья.
- Да вообще женщина... - призадумывается боксер.
- Hу, расскажите суду, за что вы ее избили.
- Hу, это, прихожу я, значит, домой, иду на, это, на кухню, сижу ем. Теща - жу-жу-жу, жу-жу-жу, а я сижу ем. Теща опять - жу-жу-жу, жу-жу-жу - и тут она слева раскрылась ...
еще анекдот!