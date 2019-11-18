Эти деньги пойдут на расселение домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017-го года.

Миллиард на переселение из аварийного фонда выделят жителям Владимирской областиМиллиард с лишним рублей выделит фонд реформирования ЖКХ на расселения жителей Владимирской области из аварийного жилья. Соглашение между фондом и регионом уже подписано. Первый транш - 380 миллионов область получит уже в этом году. Аналогичные суммы поступят в бюджет в 20-м и 21-м году. Стоит отметить, что эти деньги пойдут на расселение домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017-го года.«Радио России-Владимир»