Спортсмены Владимирской области выиграли 10 медалей на XXXII Всероссийском турнире по самбо «Кубок Александра Невского», который прошел во Владимире.

Спортсмены Владимирской области выиграли 10 медалей на XXXII Всероссийском турнире по самбо «Кубок Александра Невского», который прошел во Владимире.По информации департамента спорта, соревнования объединили 110 мужчин из 15 регионов России. За нашу область выступали 25 человек. По итогам турнира в спортивном самбо александровский спортсмен Никита Онегов и владимирец Дмитрий Вишняков выиграли бронзовые медали в весовых категориях «74 кг» и «82 кг» соответственно. Аналогичные награды завоевали владимирец Андрей Зиновьев и ковровчанин Талех Мамедов в весовой категории «90 кг». Егор Лабазников из Владимира стал лучшим в весовой категории «100 кг».В боевом самбо отличились владимирцы Ахад Сулейманов, занявший второе место в весовой категории «68 кг», а также Илья и Никита Гужовы, ставшие третьими в аналогичном весе. Кроме того, Али Магомедов из Владимира и Руслан Байбулатов из Коврова выиграли золотую и серебряную медали соответственно в весовой категории «82 кг».