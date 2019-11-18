18 ноября 1775 года был издан манифест Екатерины Второй об образовании 50 губерний Российской Империи. Тогда же, в числе прочих и была образована наша, Владимирская губерния

18 ноября 1775 года был издан манифест Екатерины Второй об образовании 50 губерний Российской Империи. Тогда же, в числе прочих и была образована наша, Владимирская губерния.Губерния занимала территорию современной Владимирской области (за исключением южной части Гусь-Хрустального района), южную половину Ивановской области (включая город Иваново), большую часть Переславского района Ярославской области, части Талдомского, Сергиево-Посадского, Орехово-Зуевского и Шатурского районов Московской области, части Володарского, Павловского, Вачского, Навашинского, Кулебакского и Выксунского районов Нижегородской области, а также часть Касимовского района Рязанской области, а кроме того небольшую часть Калязинского района Тверской области. первым Владимирским Губернатором стал Павел Степановчи Рунич.