«Мы против уничтожения города в угоду трассе М-7» - под таким лозунгом активисты города призывают присоединиться к митингу всех неравнодушных граждан

«Мы против уничтожения города в угоду трассе М-7» - под таким лозунгом активисты города призывают присоединиться к митингу всех неравнодушных граждан. Они считают, что реконструкция М7 уничтожает Покров и прилегающие населенные пункты и не учитывает интересы местных жителей.Администрация Покрова согласовала проведение митинга в следующую субботу – 23 ноября, сообщает портал