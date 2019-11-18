Ззаведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в некоторые регионы России на этой неделе придут холодные циклоны. Они принесут с собой аномальное ..

Ззаведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в некоторые регионы России на этой неделе придут холодные циклоны. Они принесут с собой аномальное похолодание.Как передает , снегопады ожидаются на юге Архангельской области. Кроме того, температура на востоке Северо-Западного округа начнет понижаться.На Урале установится аномально холодная погода, уточняет . По ночам прогнозируется минус 24-29 градусов, днем – минус 16-21 градусов. Отмечается, что это ниже нормы на 12 и более градусов.А по данным , в центре страны будет господствовать антициклон. Нaпример, в Москве в понедельник будет плюсовaя температура – около 4-6 градусов. Однако во второй половине недели наступит похолодание.