Суд в Барселоне закрыл дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа, сообщает газета El Espanol. Бизнесмена и еще 16 человек подозревали в отмывании денег. Как заявил судья Игнасио Санчес, материалы следствия не содержат весомых доказательств.

Суд в Барселоне закрыл дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа, сообщает газета El Espanol. Бизнесмена и еще 16 человек подозревали в отмывании денег. Как заявил судья Игнасио Санчес, "материалы следствия не содержат весомых доказательств".Тем не менее, в случае появления новых сведений дело может быть открыто вновь, поясняет телеканал "Россия 24". Испанская прокуратура уже обжаловала это решение. Ранее судебные власти Пиренейского королевства добивались экстрадиции Дмитрия Фирташа из Австрии, где тот безвыездно находится больше пяти лет. Дмитрий Фирташ был арестован в Вене по запросу США в марте 2014 года. Его освободили под залог в 125 миллионов евро — крупнейший в истории Австрии.Адвокаты бизнесмена настаивают, что в Соединенных Штатах их подзащитного может ожидать непропорционально суровое наказание, а также политически мотивированный вердикт. В США Фирташа может ожидать 50-летний тюремный срок.Австрийские суды во второй половине 2017 года дважды отказали Мадриду в выдаче предпринимателя. Летом 2019 года австрийские судебные власти разрешили экстрадировать Фирташа в США. Процесс выдачи олигарха отложен из-за апелляции его адвокатов.Американский Минюст обвиняет украинского предпринимателя и миллиардера в причастности к даче взяток индийским чиновникам. В США считают, что он передал 18,5 миллиона долларов ради получения прав на добычу полезных ископаемых, в том числе титановой руды, в Индии. Часть выработанного из этой руды металла была предназначена некоей американской компании, под которой, вероятно, подразумевается Boeing.