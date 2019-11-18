В городе Жирновске (Волгоградская область) священник пытался изгнать судебных приставов из квартиры с помощью ладана и благовоний. Таким образом он хотел помочь сыну, к которому пришли государственные служащие за долгом.

В городе Жирновске (Волгоградская область) священник пытался изгнать судебных приставов из квартиры с помощью ладана и благовоний. Таким образом он хотел помочь сыну, к которому пришли государственные служащие за долгом.Как сообщается на сайте Управления ФССП по Волгоградской области, гражданин взял кредит в банке на сумму более 60 тысяч рублей. Вовремя мужчина не стал погашать долг, попав в поле зрения судебных приставов-исполнителей. Должника уведомили о задолженности, а также о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Гражданин был обязан в течение пяти дней добровольно погасить долг.По истечении указанного срока к должнику приехали государственные служащие с целью проверки имущественного положения. Судебный пристав составил акт описи и ареста имущества. Когда должник понял, что дело принимает серьезный оборот, он обратился к должностному лицу со словами: "Подождите, прекратите, сейчас батюшка все решит!", взял телефон и начал звонить.Через некоторое время в дом пришел священник, являющийся отцом должника. Он пытался "выкурить" приставов с помощью ладана и благовония. Сила священного ритуала не помогла должнику, потому ему все-таки пришлось расплатиться по кредитным обязательствам.