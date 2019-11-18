Поправившаяся на десять килограммов Лариса Гузеева поделилась переживаниями в своем Инстаграм. Оказалось, она сильно расстраивается из-за лишнего веса.

Поправившаяся на десять килограммов Лариса Гузеева поделилась переживаниями в своем "Инстаграм". Оказалось, она сильно расстраивается из-за лишнего веса.Телеведущая заявила, что собирается сбросить пару лишних килограммов, чтобы улучшить состояние здоровья. Тем не менее, на пути к заветной цели она столкнулась с проблемами.По словам актрисы, у нее напрочь отсутствует сила воли. Кроме того, мешают достигнуть результата и подружки знаменитости. Они регулярно подкармливают Гузееву высококалорийными вкусностями.Звезда записала видеообращение, неспешно прогуливаясь по пляжу Финского залива. Она заявила, что с удовольствием искупалась бы. Но побоялась, что окружающие сочтут ее сумасшедшей.Ведущая шоу "Давай поженимся" призналась, что эти места любимы ею с детства. С особой теплотой она относится к Балтийскому морю.8 Ноя 2019 в 3:50 PSTОтметим, у Гузеевой уже был опыт похудения. В прошлом году ей удалось сбросить десять килограммов. Но, к сожалению, светская львица не смогла удержать результат, и прежний вес вернулся обратно.