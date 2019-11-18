Поющая ведущая решила удлинить себе
ноги на снимках в соцсети с помощью фотошопа. Ольга Бузова настолько увлеклась,
что ее фигура вызвала злые насмешки.
Поющая ведущая решила удлинить себе
ноги на снимках в соцсети с помощью фотошопа. Ольга Бузова настолько увлеклась,
что ее фигура вызвала злые насмешки.
Знаменитость
опубликовала в "Инстаграме" снимки с картинга в розовом коротком платье. Ее
фигура на них выглядит непропорциональной. Пользователи Сети пришли в
недоумение от того, насколько Ольга Бузова злоупотребляет фоторедакторами.
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