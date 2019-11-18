Поющая ведущая решила удлинить себе ноги на снимках в соцсети с помощью фотошопа. Ольга Бузова настолько увлеклась, что ее фигура вызвала злые насмешки.

Поющая ведущая решила удлинить себеноги на снимках в соцсети с помощью фотошопа. Ольга Бузова настолько увлеклась,что ее фигура вызвала злые насмешки.Знаменитостьопубликовала в "Инстаграме" снимки с картинга в розовом коротком платье. Еефигура на них выглядит непропорциональной. Пользователи Сети пришли внедоумение от того, насколько Ольга Бузова злоупотребляет фоторедакторами.Материал дополняется