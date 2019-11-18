Российский Дед Мороз в понедельник, 18 ноября, празднует день рождения. Из разных уголков России в Великий Устюг прибыли сказочные персонажи, чтобы поздравить его со знаменательной датой. После празднования и зажжения огней на елке Дед Мороз отправится в путешествие по городам России и зарубежья.

Российский Дед Мороз в понедельник, 18 ноября, празднует день рождения. Из разных уголков России в Великий Устюг прибыли сказочные персонажи, чтобы поздравить его со знаменательной датой. После празднования и зажжения огней на елке Дед Мороз отправится в путешествие по городам России и зарубежья.Пресс-секретарь волшебника Арина Мизгирева рассказала, что в 16:30 по московскому времени началось волшебное праздничное шоу под названием "Реальная сказка", сообщает ТАСС. Оно проходит впервые на обновленной площадке — на стадионе вотчины. Раньше сцена устанавливалась перед теремом Деда Мороза, на этот раз выбрано другое место, которое может вместить себя больше гостей. В 18:00 волшебник зажег огни на елке, которая установлена на площади в Великом Устюге. Пресс-секретарь отметила, что после этого Дед Мороз отправится в новогоднее путешествие.Поздравить именинника приехали внучка Снегурочка из Костромы, Баба Яга, Алеша Попович и Царь Берендей из Ярославской области, Матушка Зима из Архангельской области, Байкальский Дед Мороз из Иркутской области, а также многие другие. Традиция отмечать день рождения именно 18 ноября появилась в 2005 году, поскольку в это время на вологодскую землю приходят морозы.Дед Мороз в путешествии посетит с подарками детские дома и больницы. 21 декабря он осуществит визит в Санкт-Петербург, а завершит новогодний тур по России 30 декабря в вотчине вместе со своими гостями.Дед Мороз получил постоянное место жительства в Великом Устюге в 1999 году. Вотчина располагается в деревне Морозовица. Там можно найти двухэтажный терем, зимний сад, зоосад, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиницу, Тропу сказок и многое другое. Также в Великом Устюге действуют городская резиденция волшебника, Дом моды и почта.