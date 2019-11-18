Министерство обороны рассекретило документы, посвященные 75-летию Словацкого национального восстания и той поддержке, которую оказала ему Красная армия. Восстание в Словакии, как и на других оккупированных гитлеровцами территориях Восточной Европы, началось в 1944-м, после крупных поражений фашистов на Восточном фронте.

Министерство обороны рассекретило документы, посвященные 75-летию Словацкого национального восстания и той поддержке, которую оказала ему Красная армия. Восстание в Словакии, как и на других оккупированных гитлеровцами территориях Восточной Европы, началось в 1944-м, после крупных поражений фашистов на Восточном фронте. Помощь местным партизанам была непростой задачей: наступлению мешали сложные горные условия. Но решение помочь было принято.Личные донесения маршала Конева Сталину. План операции по выходу к словацкой границе и соединении с партизанскими отрядами. Шифровки и телеграммы. Все это сегодня рассекретили в министерстве обороны."Мы подобрали документы фронтов, которые непосредственно были задействованы в этой операции. 1-й и 4-й Украинские. Мы подобрали документы 2-й воздушной армии, которая обеспечивала высадку личного состава и вооружений уже на территории Чехословакии", — рассказала Виктория Каяева, заместитель начальника научно-исследовательского отдела Центрального архива министерства обороны России.Такой осенью 1944-го была Словакия. На оккупированной немцами территории вспыхнуло национальное восстание. В силах сопротивления били словаки, чехи, французы, болгары и русские.Вот шифровка того времени с грифом "совершенно секретно". Напечатана на том что было под рукой – на обороте кусочек карты Советского Союза. Донесение в Генеральный штаб: в Словакии действуют 42 партизанских отряда, численность 4,5 тысяч человек, ведутся тяжелые бои, командиры просят помощи.Партизан мало. Надежда только на Советский Союз. 1-й Украинский фронт совсем рядом, за Карпатами.Вот как описывал ситуацию в своих мемуарах маршал Конев: "Ввязываться крупными силами в затяжные бои в Карпатах было невыгодно. Опыт подтверждал, что штурмовать горы будет тяжело".Карпаты можно было обойти и тем не менее решение о наступлении было принято. Как и кем понятно теперь из рассекреченных документов."Ставка разрешила начать наступление немедленно. Горы, леса, бездорожье. Действия танков и артиллерии осложнены", — из кинохроники.Советские войска не только оттянули на себя солдат вермахта, но и наладили снабжение партизан вооружением, боеприпасами и медикаментами. Транспортом послужили легендарные По-2, прозванные в народе "кукурузниками". В начале осени 1944 года эти самолеты совершили в тыл врага 84 вылета."Полет к цели осложнялся рядом трудностей — большой удаленностью площадки от аэродрома, особенностями состояния воздушных масс в горной местности, горно-лесистым рельефом с туманами в долинах и лощинах", — из донесения того времени.Первым совершил подобный полет капитан Михалевич. Летчик разбился в том же году, столкнувшись в одном из таких туманных полетов с горой. Всего же на полях сражений погибло около 100 тысяч советских солдат. Такова цена за свободу.