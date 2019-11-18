Депутат Госдумы Игорь Игошин в ходе рабочей поездки в Ковров, входящий в его избирательный округ, побывал на градообразующем предприятии.

Депутат Госдумы Игорь Игошин в ходе рабочей поездки в Ковров, входящий в его избирательный округ, побывал на градообразующем предприятии. Задача - способствовать эффективному вхождению в программы нацпроектов.В следующем году ждут пика оборонных заказов. "Оборонке" поставлена новая задача - производить мирную продукцию. Причем, высокотехнологичную - чтобы сохранить в боевом тонусе мощности и коллективы предприятий. Завод уже выпускает спортивное и охотничье оружие. А также так называемое "гражданское" - приводя в небоевое состояние стрелковое вооружение, отслужившее свой срок в войсковых частях. Также здесь производят мото- и сельхозтехнику, фасовочные автоматы для пищевой промышленности. Особое внимание - повышению производительности труда, переобучению работающих ветеранов производства в рамках проекта "Старшее поколение".Игорь Игошин депутат Годсумы от Владимирской области: «Одна из ключевых задач депутата, как "инструмента" завода - работа по национальным проектам. С потенциальными потребителями, с правительством Российской Федерации. Чтобы вписываться именно в те программы, которые востребованы на сегодняшний день по мирной продукции».Михаил Язынин