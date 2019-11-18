Киноверсия юбилейного сольника Аллы Пугачевой в Кремле под названием Тот самый концерт продолжает шествие по российским кинотеатрам. Правда, впечатление у поклонников он оставляет двойственное.

Киноверсия юбилейного сольника Аллы Пугачевой в Кремле под названием "Тот самый концерт" продолжает шествие по российским кинотеатрам. Правда, впечатление у поклонников он оставляет двойственное.Один из внимательных зрителей заметил, что "добрая половина концерта – вовсе и не концерт, а закрытая съемка в дни ему предшествовавшие". Мол, у Примадонны "даже микрофон другой в руке, что ещё в трейлере было видно". Таки вскрылся чудовищный обман...Действительно, почти все было отснято операторской группой накануне – в павильоне Главкино и во время нескольких репетиций в пустом зале Кремлевского дворца. "Потому и крупных планов столько, что без зрителей съемка была и за ней вплотную ходит оператор со стэдикамом, а Алла Борисовна работает явно на камеру, а не в зал, – говорит зритель, который уже посмотрел фильм-концерт на большом экране. – То, что действительно с 17 апреля, сразу видно – по манере съемки и по микрофону"."Да и соотношение живой звук/фонограмма иное, чем на концерте, – считает поклонник. – Не в смысле больше или меньше, а в смысле, кое-что для кино версии стало под фанеру, а что-то напротив – живьем. Словом, держат народ за дураков".Напомним, что за две недели нашумевший фильм-концерт заработал 5 425 255 рублей. Его на 252 сеанса посмотрели 19956 зрителей, каждый из которых отдал в среднем по 272 рубля.Для сравнения, аналогичный фильм-концерт Милен Фармер, который тоже вышел в российский прокат, собрал 7 185 247 рублей только за первую неделю, хотя билеты стоили дороже. 7 и 8 декабря "Тот самый концерт" представят в Москве и Санкт-Петербурге.