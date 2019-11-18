Попасть на фестиваль FriendsFest с 27 ноября по 1 декабря вы сможете абсолютно бесплатно. В этом вам помогут Дни.ру.
Попасть на фестиваль FriendsFest с 27 ноября по 1 декабря вы сможете абсолютно бесплатно. В этом вам помогут "Дни.ру".
В этом году легендарному ситкому "Друзья" исполнилось 25 лет! Отпраздновать день рождения сериала поклонники смогут на фестивале FriendsFest в Москве. Мероприятие пройдет в Афимолл Сити.
В России этот фестиваль пройдет впервые, что станет настоящим событием для фанатов "Друзей". Гости смогут увидеть знакомые всем декорации со съемок сериала.
Гости фестиваля смогут воссоздать легендарную сцену из заставки сериала: потанцевать с зонтами под саундтрек “I’ll be there for you” и сделать фото на диване, который появлялся как в вступительной сцене шоу, так и в кафе Central Perk. Именно в этих местах герои появлялись большую часть времени.
Также, в кафе гостей будут ждать угощения. Чтобы попасть на концерт, достаточно выполнить два простых условия:
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Публикация от (@dniru) 18 Ноя 2019 в 2:09 PST
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