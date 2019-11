Попасть на фестиваль FriendsFest с 27 ноября по 1 декабря вы сможете абсолютно бесплатно. В этом вам помогут Дни.ру.

Попасть на фестиваль FriendsFest с 27 ноября по 1 декабря вы сможете абсолютно бесплатно. В этом вам помогут "Дни.ру".В этом году легендарному ситкому "Друзья" исполнилось 25 лет! Отпраздновать день рождения сериала поклонники смогут на фестивале FriendsFest в Москве. Мероприятие пройдет в Афимолл Сити.В России этот фестиваль пройдет впервые, что станет настоящим событием для фанатов "Друзей". Гости смогут увидеть знакомые всем декорации со съемок сериала.Гости фестиваля смогут воссоздать легендарную сцену из заставки сериала: потанцевать с зонтами под саундтрек “I’ll be there for you” и сделать фото на диване, который появлялся как в вступительной сцене шоу, так и в кафе Central Perk. Именно в этих местах герои появлялись большую часть времени.Также, в кафе гостей будут ждать угощения. Чтобы попасть на концерт, достаточно выполнить два простых условия:Подпишитесь на Instagram @и аккаунтОтметьте в комментариях разных друзейПубликация от (@dniru) 18 Ноя 2019 в 2:09 PSTБольше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее "Дни.ру" дарили .