Анастасия Хомячкова, первая самбистка Владимирской области, которая выиграла чемпионат мира, вернулась в родной Юрьев-Польский.

Анастасия Хомячкова, первая самбистка Владимирской области, которая выиграла чемпионат мира, вернулась в родной Юрьев-Польский. Её силу испытал и наш корреспондент Александр Сыпченко.Студентка, спортсменка, красавица, а теперь и чемпионка мира по самбо. Анастасия Хомячкова вернулась домой в Юрьев-Польский из южнокорейского Чхонджу. Она стала первой самбисткой из Владимирской области, которая выиграла мировое первенство. На пути к мечте Анастасия обошла 4 соперниц из Франции, Южной Кореи, Украины. В финале она сразилась с чемпионкой мира прошлого года Нино Одзелашвили из Грузии.Анастасия Хомячкова, чемпионка мира по самбо: «Мне даже уже там писали, ну все - второе место, но я слишком сильно хотела выиграть и у нас была такая тяжелая встреча, которая завершилась 1-0 по предупреждению в мою пользу».По признанию мамы спортсменки, больше всего опасалась, что Настя так и не найдет себе занятие по душе. В детстве она хваталась практически за все.Марина Хомячкова, мама Анастасии: «Был и кружок рисования, и баскетбол, и дзюдо, то есть она везде прыгала, я думала никогда не найдет что-то постоянное, а вот в самбо видимо зацепило, осталось и это стало ее жизнью».Уйдя в большой спорт, Анастасия не оставила живопись и поэзию. Теперь она рисует своих друзей и пишет стихи, посвящённые самбо и любимой маме.В родную спортшколу в Юрьеве-Польском Анастасия Хомячкова приехала в статусе лучшей самбистки на планете, выполнив норматив звания «Заслуженного мастера спорта». По ее признанию, ключ к победе – в подготовке. Слабые стороны противников изучила досконально. Анастасия Хомячкова может стать и олимпийской чемпионкой. Международный Олимпийский комитет временно признал самбо олимпийским видом спорта. По словам тренера Анастасии, этим решением МОК осуществит мечты многих самбистов.Юрий Сенюков, тренер Анастасии Хомячковой: «Международная федерация, всероссийская федерация в этом плане работают и с каждым годом я как тренер вижу, что количество стран увеличивается, интерес возрос к этому виду спорта».В программу олимпиады самбо могут включить уже в Париже в 2024 году, так что у Анастасии есть время подготовиться.Александр Сыпченко, Александр Чунаев, «Вести Владимир»