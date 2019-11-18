Нападающий самарских Крыльев Советов Александр Соболев ближайшей зимой может сменить российский чемпионат на один из европейских. К одному из лучших бомбардиров чемпионата России проявляют интерес клубы из Англии, Италии, Германии и Турции.

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев ближайшей зимой может сменить российский чемпионат на один из европейских. К одному из лучших бомбардиров чемпионата России проявляют интерес клубы из Англии, Италии, Германии и Турции.Об этом сообщает Спорт24.Ru. В действующем контракте игрока с "Крылышками" прописана сумма отступных в размере двух миллионов евро. Сохраняется интерес к форварду и у российских клубов – в услугах игрока атакующей линии заинтересованы "Динамо", "Локомотив" и ЦСКА.Напомним, что в текущем сезоне российской премьер-лиги Соболев принял участие в 16 матчах, в которых отметился десятью забитыми голами и тремя результативными передачами.