В Московской области сотрудники ФСБ РФ обыскали частный дом. По их данным, внутри располагалась крупная нарколаборатория по производству наркотиков. Как передает , три наркоторговца ..

В Московской области сотрудники ФСБ РФ обыскали частный дом. По их данным, внутри располагалась крупная нарколаборатория по производству наркотиков.Как передает , три наркоторговца задержаны с поличным. В подмосковном доме у них были обнаружены и изъяты наркотическое средство мефедрон общей массой более 41 килограмма, не менее 500 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические реактивы. Мужчины, распространяли запрещенные вещества через интернет-магазины.