Руководитель команды Формулы-1 Toro Rosso Франц Тост прокомментировал выступление российского пилота Даниила Квята на Гран-при Бразилии. Россиянин завершил гонку на десятом месте и принес команде один балл в зачет Кубка конструкторов.

Руководитель команды "Формулы-1" Toro Rosso Франц Тост прокомментировал выступление российского пилота Даниила Квята на Гран-при Бразилии. Россиянин завершил гонку на десятом месте и принес команде один балл в зачет Кубка конструкторов."У Даниила была сложная гонка, но он смог набрать балл. Это было сложно для него на его шинах, ведь потребовалось много времени для достижения идеального рабочего диапазона, — приводит слова Тоста ТАСС. – Если бы не машина безопасности, у него был бы шанс финишировать выше. Тем не менее, мы довольны набранным им баллом, ведь это помогло команде выйти на шестое место Кубка конструкторов".Напомним, что по итогам 20 этапа "Формулы-1" победу одержал голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, второе место занял партнер Квята по Toro Rosso Пьер Гасли, а замкнул тройку лучших испанец Карлос Сайнс-младший из McLaren.Перед заключительным этапом турнира Toro Rosso имеет в Кубке конструкторов 83 очка и занимает шестое место. На пятой строчке располагается Renault (91 балл), седьмое место — у Racing Point (67).