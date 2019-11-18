«Командировка мечты: по дороге в Казань»

18 ноября в эфире программы «Доброе Утро» на Первом канале показали первый выпуск нового проекта о путешествиях «Командировка мечты: по дороге в Казань». Первым городом, где остановились ведущие, стал Владимир.Съёмочная группа Первого канала пробыла во Владимире два дня. За это время они прогулялись по центру, заглянули на Центральный рынок, а также прокатались на колесе обозрения. По словам ведущей, Владимир – уникальный город, в котором всегда есть на что посмотреть.