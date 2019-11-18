В комментариях под своим постом экс-супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев умудрился задеть чувства Леры Кудрявцевой. Он прямо намекнул на то, что ведущая была прикрытием для певца Сергея Лазарева.

В комментариях под своим постом экс-супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев умудрился задеть чувства Леры Кудрявцевой. Он прямо намекнул на то, что ведущая была прикрытием для певца Сергея Лазарева.По мнению блогера Лены Миро, это уже давно известный факт и удивляться тут нечему. "А что, хоть кому-то, кроме тупоголовых ПТУшниц, фанатеющих от СерГея, это не было понятно с самого начала театрализованных отношений?" – удивилась обозреватель.Автора поразила агрессивная реакция Леры на высказывание. Та пригрозила в ответ на слова Дмитрия раскрыть все его секреты."Лично мне было бы, конечно, интересно узнать, каков Шепелев проходимец, со слов Кудрявцевой и прочих ее подруг-дырочек", – призналась скандальный блогер.Тем не менее, больше Лену интересует, что сподвигло телеведущую прикрывать Сергея. "Зачем она это делала? С какой целью? Неужели ей заплатили за это? И как заплатили? Чем рассчитались?" – не унималась Миро.12 Ноя 2019 в 4:30 PSTОна предположила, что именно роман с Лазаревым помог Кудрявцевой стать популярной телеведущей. "Ну, как – теледивой? Примерно как Роза Сябитова. Тот же уровень. Спрашивает у людей их тайны – все по сценарию, а черные дыры платят, чтобы их об этом спросили. Мерзость какая", – резюмировала обозреватель.