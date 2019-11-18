По информации американкой телекомпании CNN, совет директоров компании HP единогласно отверг идею слияния с корпорацией Xerox. У руководства HP вызвал обеспокоенность высокий уровень задолженности Xerox, что не лучшим образом сказалось бы на стоимости акций объединенной компании.

По информации американкой телекомпании CNN, совет директоров компании HP единогласно отверг идею слияния с корпорацией Xerox. У руководства HP вызвал обеспокоенность высокий уровень задолженности Xerox, что не лучшим образом сказалось бы на стоимости акций объединенной компании.Кроме того, совет директоров HP высказал настороженность относительно снижения уровня прибыльности Xerox в годовом исчислении, передает ТАСС.Ранее сообщалось, что производящая копировальное оборудование корпорация Xerox выступила с предложением о приобретении выпускающей компьютеры, принтеры и другую высокотехнологичную технику корпорации HP. По данным Reuters, Xerox была готова выплатить HP около 33 миллиардов долларов. Согласно последним данным, в настоящее время рыночная капитализация компании HP составляет около 29 миллиардов долларов, Xerox — примерно 8,3 миллиарда.