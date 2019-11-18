Несколько стран подали заявку на покупку российских истребителей-бомбардировщиков Су-34. Некоторые потенциальные заказчики уже даже полетали на этих машинах, рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

Несколько стран подали заявку на покупку российских истребителей-бомбардировщиков Су-34. Некоторые потенциальные заказчики уже даже полетали на этих машинах, рассказал агентству ТАСС глава "Ростеха" Сергей Чемезов.Также генеральный директор госкорпорации отметил, что Россия может наладить производство некоторых элементов самолетов пятого поколения Су-57Э в странах-покупателях. Сейчас истребителями интересуются Индия, Арабские Эмираты и Турция. Конечно, выпуск деталей будет зависеть от уровня развития заказчика, сможет ли он вообще организовать технологичное предприятие.Что касается конкретно Турции, добавил Чемезов, то Россия предложила ей истребители Су-35. Анкара пока думает.Между тем, контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 Индии уже подписан и покупатели перевели аванс, поэтому на "Алмаз-Антее" началось производство первых элементов ЗРС для этой страны. Все "Триумфы" должны быть отправлены заказчику до 2025 года.Кроме того, российскими системами ПВО и радиоэлектронной борьбы интересуется Саудовская Аравия. В частности, комплексами ближнего радиуса действия "Тор" и "Панцирь-С1". Именно они предназначены для защиты важных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов.