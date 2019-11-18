В столице Великобритании завершился Итоговый турнир года Ассоциации теннисистов-профессионалов. В решающем матче играли пятая и шестая ракетки мира – австриец Доминик Тим и грек Стефанос Циципас. Матч, продолжавшийся более двух часов, завершился победой представителя Греции – 6:7, 6:2, 7:6.

В столице Великобритании завершился Итоговый турнир года Ассоциации теннисистов-профессионалов. В решающем матче играли пятая и шестая ракетки мира – австриец Доминик Тим и грек Стефанос Циципас. Матч, продолжавшийся более двух часов, завершился победой представителя Греции – 6:7, 6:2, 7:6.Игра получилась очень равная и не без взаимных шансов. Первый сет представлял из себя затянувшуюся разведку, в которой везение было на стороне Тима, который выиграл на тай-брейке – 7:6 (8:6). Однако во второй партии все у австрийца пошло наперекосяк и он уступил почти без борьбы – 2:6.Казалось, Цицицпас перехватил и игровую инициативу, и, главное, психологическое преимущество. Но Тим в третьем сете цеплялся за каждый мяч и соперникам пришлось снова играть тай-брейк. В нем превосходство было на стороне грека, который вел 2:0 и 4:2, а при счете 4:4 сумел выиграть три мяча кряду и стал чемпионом.Циципас впервые завоевал столь крупный трофей. До сих пор на его счету было три победы на турнира АТР, а на соревнованиях "Большого шлема" он выглядел довольно скромно: полуфинал Открытого чемпионата Австралии является пока самым высоким его достижением.