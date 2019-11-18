Актриса Джейн Хейворд погибла в результате ДТП. Ее сбил двухэтажный автобус, когда она переходила оживленную улицу. По данным Daily Mail, несчастный случай произошел в Рикмансворте, графство ..

Актриса Джейн Хейворд погибла в результате ДТП. Ее сбил двухэтажный автобус, когда она переходила оживленную улицу.По данным Daily Mail, несчастный случай произошел в Рикмансворте, графство Хартфордшир. Женщину буквально затянуло под колеса общественного транспорта. Прохожие и быстро приехавшие медработники пытались спасти 69-летнюю актрису, но им ничего не удалось. Через 40 минут после происшествия ее признали погибшей.Напомним, чтоХейворд по нескольких театральным, телевизионным и кино ролям, включая гангстерский фильм "Мой месяц с миссис Поттер" в 2016 году и "Комната, полная воспоминаний", которая была показана на Каннском кинофестивале 2015.