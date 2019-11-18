Валерия Гузенкова предстала абсолютно обнаженной перед камерой впервые. Накачанную красотку засняли в таком виде в США.

Валерия Гузенкова предстала абсолютно обнаженной перед камеройвпервые. Накачанную красотку засняли в таком виде в США.Откровенные кадры вызвали переполох в Сети. Для поклонниковроссиянки мужского пола эротичные снимки стали настоящим сюрпризом.К своим 26 годам Валерия Гузенкова многого добилась. Онаявляется вице-чемпионкой чемпионата нашей страны по бодибилдингу, бодифитнесу ифитнесу 2014 года в категории бодифитнес-юниорки.Москвичка входит в пятерку самых популярных фитнес-блогероврунета. Девушка имеет 368 тысяч подписчиков в своем "Инстаграме", часто радуяих провокационными снимками. Фитнес-модель не скрывает, что у нее ненатуральнаягрудь.Отметим, девушка любит позировать для фото в купальниках,демонстрируя прекрасную форму. При этом она предпочитает сниматься на фонекрасивых пейзажей, в постели, либо в спортзале.Кадры никогда не остаются без внимания фолловеров. Поклонникинеизменно осыпают россиянку массой комплиментов, отмечая ее сексуальность.