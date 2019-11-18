Валерия Гузенкова предстала абсолютно обнаженной перед камерой
впервые. Накачанную красотку засняли в таком виде в США.
Валерия Гузенкова предстала абсолютно обнаженной перед камерой
впервые. Накачанную красотку засняли в таком виде в США.
Откровенные кадры вызвали переполох в Сети. Для поклонников
россиянки мужского пола эротичные снимки стали настоящим сюрпризом.
К своим 26 годам Валерия Гузенкова многого добилась. Она
является вице-чемпионкой чемпионата нашей страны по бодибилдингу, бодифитнесу и
фитнесу 2014 года в категории бодифитнес-юниорки.
Москвичка входит в пятерку самых популярных фитнес-блогеров
рунета. Девушка имеет 368 тысяч подписчиков в своем "Инстаграме", часто радуя
их провокационными снимками. Фитнес-модель не скрывает, что у нее ненатуральная
грудь.
Отметим, девушка любит позировать для фото в купальниках,
демонстрируя прекрасную форму. При этом она предпочитает сниматься на фоне
красивых пейзажей, в постели, либо в спортзале.
Кадры никогда не остаются без внимания фолловеров. Поклонники
неизменно осыпают россиянку массой комплиментов, отмечая ее сексуальность.