Валерия Гузенкова впервые предстала абсолютно обнаженной перед камерой. Накачанную красотку засняли в таком виде в США.

Валерия Гузенкова впервые предстала абсолютно обнаженной перед камерой. Накачанную красотку засняли в таком виде в США.Откровенные кадры вызвали переполох в Сети. Для поклонниковроссиянки эротичные снимки стали настоящим сюрпризом.К своим 26 годам Валерия Гузенкова многого добилась. Онаявляется вице-чемпионкой первенства нашей страны по бодибилдингу, бодифитнесу ифитнесу 2014 года в категории бодифитнес-юниорки.Москвичка входит в пятерку самых популярных фитнес-блогеров Рунета. Девушка имеет 368 тысяч подписчиков в "Инстаграме" и часто радует их провокационными снимками. Модель не скрывает, что у нее ненатуральнаягрудь.Девушка любит позировать в купальниках,демонстрируя прекрасную форму. Она предпочитает сниматься на фонекрасивых пейзажей, в постели, в спортзале.Кадры никогда не остаются без внимания фолловеров. Поклонникинеизменно осыпают россиянку комплиментами, отмечая ее сексуальность.