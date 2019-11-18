Валерия Гузенкова впервые предстала абсолютно обнаженной перед камерой. Накачанную красотку засняли в таком виде в США.
Валерия Гузенкова впервые предстала абсолютно обнаженной перед камерой. Накачанную красотку засняли в таком виде в США.
Откровенные кадры вызвали переполох в Сети. Для поклонников
россиянки эротичные снимки стали настоящим сюрпризом.
К своим 26 годам Валерия Гузенкова многого добилась. Она
является вице-чемпионкой первенства нашей страны по бодибилдингу, бодифитнесу и
фитнесу 2014 года в категории бодифитнес-юниорки.
Москвичка входит в пятерку самых популярных фитнес-блогеров Рунета. Девушка имеет 368 тысяч подписчиков в "Инстаграме" и часто радует их провокационными снимками. Модель не скрывает, что у нее ненатуральная
грудь.
Девушка любит позировать в купальниках,
демонстрируя прекрасную форму. Она предпочитает сниматься на фоне
красивых пейзажей, в постели, в спортзале.
Кадры никогда не остаются без внимания фолловеров. Поклонники
неизменно осыпают россиянку комплиментами, отмечая ее сексуальность.