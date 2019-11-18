И вложить 4 млрд. рублей в строительство центра хранения и переработки данных.

На встрече топ-менеджеров крупнейшего он-лайн ритейлера с главой администрацией города отмечалось, что Владимир может стать одной из предпочтительных площадок для строительства высокотехнологичного центра хранения и переработки данных «Вайлдберриз». Тем более, что у Владимира уже есть опыт успешного взаимодействия с компаниями сферы высоких технологий уровня «Яндекс». Инвестиции в масштабный проект под брендом «Вайлдберриз» составят не менее 4 млрд рублей.Глава администрации города Владимира Андрей Шохин подчеркнул, что муниципальные власти рассмотрят предложения ООО «Вайлдберриз» в разумные сроки, сообщает