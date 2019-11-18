На северо-западе Москвы выясняют причины крупного пожара. В районе Строгино на улице маршала Прошлякова утром горел склад автосервиса. Возгорание сопровождали громкие хлопки, взрывались газовые баллоны. Пожар уже полностью потушен, но движение в районе ЧП до сих пор сильно затруднено.

На северо-западе Москвы выясняют причины крупного пожара. В районе Строгино на улице маршала Прошлякова утром горел склад автосервиса. Возгорание сопровождали громкие хлопки, взрывались газовые баллоны. Пожар уже полностью потушен, но движение в районе ЧП до сих пор сильно затруднено.Сообщение о возгорании поступило в начале десятого утра. Густой дым валил из складского помещения на северо-западе Москвы. Пожарные расчеты прибыли через считаные минуты.Улицу Маршала Прошлякова пришлось перекрыть, практически целый квартал заняла пожарная техника. Специалисты были готовы к тушению пожара любой категории сложности.Штаб поставил задачу: не допустить распространения огня по соседним помещениям и не дать загореться расположенному по соседству четырехэтажному зданию."Причина пожара будет установлена позже. Благодаря грамотным и умелым действиям личного состава пожарно-спасательных подразделений не допущено перехода огня на соседние помещения. Это уже здание общей площадью 5 тысяч квадратных метров и соседнее четырехэтажное здание", — рассказал врио начальника ГУ МЧС России по городу Москве Сергей Желтов.Из-за высокой температуры взорвалось несколько баллонов со сжатым газом. Через час огонь локализовали на площади около 500 квадратных метров. Еще через тридцать минут пожар полностью потушили. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания установят следственные органы.