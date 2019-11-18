Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился двумя встречами. Обладатель Кубка Гагарина ЦСКА в Москве проиграл череповецкой Северстали, а омский Авангард в Балашихе нанес поражение Салавату Юлаеву 4:1.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился двумя встречами. Обладатель Кубка Гагарина ЦСКА в Москве проиграл череповецкой "Северстали", а омский "Авангард" в Балашихе нанес поражение "Салавату Юлаеву" 4:1."Северсталь" вышла вперед на 25 минуте. Численное преимущество реализовал Дмитрий Марковин. Амейцы усилиями Кирилла Капризова смогли уйти от поражения в основное время – 1:1. Но в дополнительном периоде все тот же Марковин принес череповчанам победу с результатом 2:1. ЦСКА проиграл в четвертый раз подряд, набрал 41 очков и по-прежнему лидирует и в Западной конференции, и в лиге в целом. У "Северстали" 24 очка и 10 место на Западе."Авангард" вышел вперед в середине первого периода после броска Анатолия Потапова. Во втором периоде Сергей Широков развил успех. Линус Умарк один гол отыграл. Но перед самым перерывом Тейлор Бек отправил третью шайбу в ворота гостей. Закрепил победу сибиряков Егор Мартынов, реализовавший численное преимущество. У "Авангарда" стало 40 очков и занимает второе место в Восточной конференции. У "Салавата Юлаева" 35 очков и третья позиция.