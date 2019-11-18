Два фельдшера пострадали в результате столкновения кареты скорой помощи с легковушкой в Смоленске. Авария попала в объектив камеры регистратора.

Два фельдшера пострадали в результате столкновения кареты скорой помощи с легковушкой в Смоленске. Авария попала в объектив камеры регистратора.ДТП произошло около шести часов вечера 17 ноября на углу проспекта Гагарина и улицы Кирова. На кадрах видно, как реанимобиль с включенными проблесковыми маячками и сиреной выезжает на перекресток на красный сигнал светофора. Двигавшиеся слева автомобили остановились, а вот водитель Audi 80, выезжавший справа, сделать этого не успел. Удар пришелся в заднюю часть служебного автомобиля, удержаться на четырех колесах он не смог и завалился на левый бок.Травмы получили два фельдшера, об их состоянии ничего не сообщается.СКР проводит доследственную проверку по факту аварии.