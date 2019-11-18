Президент Белоруссии Александр Лукашенко известен своими резкими высказываниями. Вот и в этот раз глава государства не сдержал эмоций и закатил публичную истерику.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко известен своими резкими высказываниями. Вот и в этот раз глава государства не сдержал эмоций и закатил публичную истерику.Поводом для подобного поведения послужила видеозапись с одного из пунктов голосования на выборах. В кадр попал неизвестный человек, который шел к урне с пачкой бюллетеней в руке. Не уточняется, бросил ли неизвестный бланки в ящик для голосования, однако президент пришел в неописуемую ярость.Лукашенко на глазах у журналистов, которым он давал интервью, принялся психовать. Он призвал "вправить мозги" нарушителю порядка, а также высказался о неизвестном в грубой форме, не стесняясь в неприличных выражениях."Если какой-то, извините меня, придурок или ******** начинает бросаться наизбирателей, чтобы ему вставили мозги так, чтобы ему больше этого нехотелось", – жестко пригвоздил нарушителя Александр. Он также добавил следующее: "Вы знаете, как милиционеры умеют это делать".По всей видимости, президент имел ввиду тот аспект, что при задержании стражи правопорядка редко беспокоятся за то, чтобы не нанести увечий. Впрочем, у Лукашенко, вероятно, были причины переживать. Известный своей повышенной тягой к справедливости, глава Белоруссии не мог остаться безучастным к такому нарушению порядка.11 Мар 2019 в 3:13 PDTСтоит отметить, что выборы в палату представителейНационального собрания состоялись в Белоруссии 17 ноября. Граждане выбрали 110 депутатов по мажоритарнойсистеме.Вопиющий инцидент с мошенничеством на избирательном пункте произошел в Бресте, телеканал "Царьград".