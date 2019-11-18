Шимпанзе, собравшиеся в стаи, нападают на людей в Уганде. Это происходит из-за того, что им нечего есть и негде жить. Страдают в этой войне за территорию человеческие дети. По данным , ..

Шимпанзе, собравшиеся в стаи, нападают на людей в Уганде. Это происходит из-за того, что им нечего есть и негде жить. Страдают в этой войне за территорию человеческие дети.По данным , африканцы благодаря прогрессу обрабатывают все больше земли и оттесняют диких животных, но защититься не могут. Убийство шимпанзе в Уганде – уголовное преступление. Поэтому некоторым крестьянам приходится в панике бросать свои жилища и уезжать подальше от леса.Первый известный смертельный случай произошел в 2014 году.С тех пор в регионе шимпанзе убили еще троих детей, полдюжины людей были ранены.