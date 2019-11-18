Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский поделился своим опытом, а также рассказал о подводных камнях занятий плаванием. По его словам, бассейн может помочь в приобретении гибкости, ..

Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский поделился своим опытом, а также рассказал о "подводных камнях" занятий плаванием. По его словам, бассейн может помочь в приобретении гибкости, снятия нагрузки с суставов и в восстановлении артериального давления.Однако, как он сообщил порталу, серьезные занятия плаванием могут подойти не всем. Например, людям с серьезным ожирением или старшему поколению. Тут может помочь аквааэробика – популярное направление во всех фитнес-клубах, где есть бассейн. Это комплекс упражнений, которые выполняются под музыку под руководством тренера и на разной глубине."Особенно аквааэробика показана тем, у кого серьезное ожирение (II и III степени), варикозная болезнь, а также проблемы со стороны опорно-двигательного аппарата, ведь такие занятия в отличие от обычного плавания проходят не в горизонтальном, а вертикальном положении", – заявил Каневский.