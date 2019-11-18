Чемпион мира 1986 года в составе сборной аргентины Диего Марадона в скором времени может подать в отставку с поста главного тренера Химнасии и Эсгримы. К такому решению его могут подтолкнуть перестановки на должности президента клуба.

Чемпион мира 1986 года в составе сборной аргентины Диего Марадона в скором времени может подать в отставку с поста главного тренера "Химнасии и Эсгримы". К такому решению его могут подтолкнуть перестановки на должности президента клуба.Действующий глава "Химнасии" Габриэль Пеллегрино не планирует выдвигать свою кандидатуру на предстоящие выборы нового президента клуба. Как сообщает Football HD, Марадона поддерживает президента и дал понять, что покинет "Химнасию" в знак солидарности с ним.Напомним, что Марадона подписал контракт с клубом в начале сентября. Соглашение аргентинского специалиста с "Химнасией" рассчитано до конца нынешнего сезона. После 13 туров чемпионата Аргентины клуб занимает 22 место, набрав 10 очков.