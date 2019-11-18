Артист рассказал анекдот во время VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в ответ на вопрос одного из зрителей. Он объяснил, что эта шутка хорошо отображает ситуацию в Россию на данный момент.

Артист рассказал анекдот во время VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в ответ на вопрос одного из зрителей. Он объяснил, что эта шутка хорошо отображает ситуацию в Россию на данный момент.Во время мастер-класса "Как невидимое сделать видимым" Михалков раскрыл некоторые секреты киноиндустрии, показав с помощью добровольцев приемы, используя которые можно помочь актеры выполнить творческую задачу. Кроме этого, народный артист также ответил на вопросы зрителей."Вы меня простите, но я расскажу непристойный анекдот. Можно? Идет рота солдат по говну. Дошли до горизонта, а там речка, цветы, березы, леса. И тут командир говорит: „Рота, стой! Наконец-то есть место где можно посрать“, – сказал Михалков.По его мнению, суть анекдота – "это и есть наша жизнь". Режиссер заявил, что общество должно взглянуть на свое существование и ужаснуться, насколько оно "презрительно к жизни".Как отмечает URA.ru,посетители форума спросили у Михалкова, что будет со страной, когда в ней сменится президент. Режиссер не дал прямого ответа на вопрос, но в рамках обсуждения рассказал, что сейчас ему не нравится ситуация, когда "губернаторы сидят у телевизоров (во время прямого телеэфира с Владимиром Путиным) и готовятся кинуться бежать первыми, чтобы залатать какую-нибудь дырку и исправить то, что им скажет президент".