Российско-французские межведомственные консультации по международной информационной безопасности прошли 15 ноября в Москве. Киберпреступность - глобальный вызов современности, подчеркнул в своем выступлении начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов. Злоумышленниками повсеместно совершают преступлений против лиц и организаций, находящихся на территории других государств.

Российско-французские межведомственные консультации по международной информационной безопасности прошли 15 ноября в Москве. На них были приглашены представитель МВД Франции по вопросам международного сотрудничества Эмили Арно, посол по цифровым вопросам Анри Вердье, гендиректор Нацагентства по защите информационных систем Гийом Пупар, первый секретарь французского посольства в Москве Леонар Роллан, представители МИД, Минобороны и Минюста Франции.Киберпреступность — глобальный вызов современности, подчеркнул в своем выступлении начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов. Злоумышленниками повсеместно совершают преступлений против лиц и организаций, находящихся на территории других государств. Это затрудняет идентификацию преступников и усложняет раскрытие противоправного деяния, подчеркнул он. При этом неотъемлемыми свойствами преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий являются анонимность, скорость передачи компьютерной информации, трансграничный характер, отсутствие непосредственного контакта с объектом посягательства и возможность широкого охвата узлов воздействия.Между Генпрокуратурой России и французским Минюстом, отметил Артур Завалунов, на протяжении многих лет осуществляется плодотворное международно-правовое сотрудничество. И политические разногласия между странами не должны становиться причиной для приостановления сотрудничества в борьбе с преступностью, в том числе и в киберпространстве. Например, российская Генпрокуратурой часто блокирует распространяемые в сети Интернет материалы о разжигание ненависти и розни и призывы к новому холокосту, которые рассылают выходцы из России во Франции. Но российская сторона может лишь нейтрализовать уже совершенные правонарушения, заблокировав доступ к ресурсам на российской территории.В Москве участники российско-французских консультаций рассмотрели основные угрозы и вызовы в области обеспечения международной информационной безопасности, включая общие аспекты обеспечения международной информационной безопасности, в том числе военно-политические, взаимодействие в борьбе против использования информационных и коммуникационных технологий в террористических и иных преступных целях. Здесь вырабатывались правила, нормы и принципы ответственного поведения государств в информационном пространстве и взаимодействие сторон на профильных международных площадках по международной информационной безопасности, включая ООН (Рабочая группа эксперта открытого состава и Группа правительственных экспертов) и ОБСЕ.Для принятия всесторонних комплексных мер по пресечению распространения националистической риторики, потребуется участие французской стороны, подчеркнул начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов. Любые организационные и практические меры, проводимые внутри одной страны, с учетом международного характера киберпреступлений, могут быть максимально результативными только при наличии надлежащего механизма международно-правового сотрудничества. Москва, со своей стороны, открыта к сотрудничеству, готова его развивать и укреплять по всем направлениям борьбы с нарушениями закона.Артур Завалунов подчеркнул, что правоохранители всех стран мира пока не имеют единого инструмента для борьбы с преступностью в киберсфере, а попытки распространить любой из секторальных документов на все страны мира, заранее обречены на провал, поскольку создают угрозу нарушения прав граждан на неприкосновенности их частной жизни и персональных данных. Завалунов добавил, что необходима разработка нового правового документа под эгидой и при руководящей роли ООН, призванного регулировать порядок взаимодействия государств по борьбе с киберпреступностью. Он должен отвечать современным реалиям криминальных вызовов, учитывать последние тенденции развития киберпространства и способы использования его для совершения преступлений. Этот документ также должен содержать детально регламентированные и прозрачные процедуры обмена информацией по уголовным делам, учитывающие право государственного суверенитета стран и оперативность представления такой информации.